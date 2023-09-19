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مشهد جميل وموثر.. رونالدو يحقق حلم طفل إيراني

منذ 52 دقيقة
رونالدو والطفل الإيراني

رونالدو والطفل الإيراني

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أثارت لفتة إنسانية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تجاه طفل إيراني ، تفاعلا كبيرا.

وحقق مهاجم النصر رونالدو حلم طفل إيراني بلقائه والتقاط الصور معه، خلال زيارة النصر السعودي إلى طهران استعدادا لمواجهة بيرسيبوليس في دوري أبطال آسيا، الثلاثاء.

وحظي مهاجم النصر باستقبال حاشد لدى وصوله إلى طهران، الإثنين، حيث هتفت الجماهير باسمه ولوحت له عشية المباراة.

لكن مقطع فيديو لطفل إيراني يبكي بعد منعه من لقاء “الدون”، انتشر بقوة على منصات التواصل الاجتماعي، ويبدو أنه أصداءه وصلت إلى إدارة نادي النصر.

فبعد وقت قصير من انتشار الفيديو، أدخل الطفل إلى غرفة رونالدو لمقابلة نجمه المفضل والتقاط الصور معه، وفق لقطات نشرها النصر لاحقا.

وكتب حساب النادي السعودي على منصة “إكس”، “توتير” سابقا، مع الفيديو: “كرة القـدم ليست مجرد لعبة. هي أكبر من ذلك بكثير. النصر السعودي ونجمه رونالدو يجسدان ذلك”.

هوس رونالدو

– وصل لاعبو النصر إلى طهران وسط حراسة أمنية شديدة من “وحدة النخبة” المخصصة لتأمين الزيارات الرئاسية، حيث يعد حضور نجم من طراز رونالدو نادرا.

– علقت لافتات عملاقة على جسور العاصمة تحمل صور أفضل لاعب في العالم 5 مرات، كتب عليها “أهلا وسهلا”.

– هرعت الجماهير لمحاولة إلقاء نظرة على نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي سابقا.

– بحسب صور نشرتها قناة “برس تي في”، شوهد رونالدو يتسلم سجادتين إيرانيتين من النوع الفاخر من قبل رئيس نادي بيرسيبوليس.

– نشر أحد المواقع وصول حافلة نادي النصر إلى الفندق الذي سيقيم فيه اللاعبون والجهاز الفني، وسط حشود كبيرة من الإيرانيين.

– قال نافيد برهانيفار البالغ من العمر 28 عاما، وهو من عشاق رونالدو: “إنه أمر مثير للغاية!”، معربا عن أمله بـ”مباراة جميلة” بين نجوم النصر ونادي بيرسيبوليس.

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