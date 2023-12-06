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معاناة سيتي مستمرة بالخسارة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

منذ 29 دقيقة
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

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حقق أستون فيلا فوزا مستحقا بنتيجة 1-صفر على ضيفه مانشستر سيتي اليوم الأربعاء، بتسديدة من ليون بايلي غيرت اتجاهها ليتراجع حامل اللقب إلى المركز الرابع في مشهد غير معتاد متأخرا بفارق ست نقاط عن قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحظي فريق المدرب أوناي إيمري، الذي يقدم أفضل موسم له منذ سنوات، بثقة كبيرة وهيمن على المباراة طوال الوقت ليتقدم على سيتي في الترتيب ويحتل المركز الثالث.

وبعد إهدار عدد كبير من الفرص، جاء هدف الفوز لفيلا في الدقيقة 74 عندما استحوذ بايلي على الكرة من بعد منتصف الملعب وانطلق نحو دفاع سيتي وأطلق تسديدة اصطدمت بقدم روبن دياز لتخدع الحارس إيدرسون وتسكن الشباك.

وبعدها بقليل، رد القائم تسديدة قوية من دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا، الذي كان بوسعه الفوز بنتيجة أكبر في مباراة جاءت من جانب واحد بشكل مفاجئ، مما أثار فرحة صاخبة للجماهير الموجودة في استاد فيلا بارك.

وتجمد رصيد فريق بيب جوارديولا عند 30 نقطة بعد 15 مباراة، متأخرا بفارق ست نقاط على أرسنال المتصدر، ودون أي فوز في آخر أربع مباريات في الدوري.

وتقدم أستون فيلا إلى المركز الثالث برصيد 32 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن ليفربول وأربع نقاط عن أرسنال.

    المصدر :
  • رويترز

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