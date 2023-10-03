مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل ميسي

فجر خورخي ماس أحد ملاك نادي إنتر ميامي الأمريكي، مفاجأة بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وإمكانية اعتزاله في نادي برشلونة الإسباني.

وانتقل ميسي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى إنتر ميامي الأمريكي في صفقة تاريخية، متعلقة بالراتب السنوي الذي سيحصل عليه.

وخاض برشلونة جولة مفاوضات طويلة مع ميسي، من أجل إعادته من جديد هذا الصيف، ولكن الصفقة لم تنجح رغم توصل النادي الكتالوني لاتفاق مع رابطة “الليجا” بشأن تسجيل عقده.

وفسر ميسي في وقت سابق فشل عودته لبرشلونة، لعدم رغبته في التسبب برحيل أحد اللاعبين عن الفريق الكتالوني، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي حاليًا.

وقاد ميسي إنتر ميامي رفقة الثنائي سيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا، للفوز بأول ألقاب الفريق في تاريخه، بالتتويج بكأس الدوريات الأمريكية.

ماس يكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل ميسي

وقال خورخي ماس في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “لقد أعطيت ليونيل ميسي التزامي بأنني سأفعل كل ما هو ممكن في السنوات المقبلة حتى تتاح له الفرصة لتوديع جماهيره في برشلونة”.

وأضاف: “كنت أطمح دائمًا للتعاقد مع ليونيل ميسي، أخبرني الجميع أنني مجنون لتفكيري في أنه سيأتي إلى إنتر ميامي، وما هو أفضل من أن يتمكن أفضل لاعب في العالم من القدوم إلى ميامي، حيث يستمتع مع زوجته وأولاده!”.

وأصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخ كرة القدم، بعد تحقيقه للقب رقم 44 في تاريخه، لينفرد بصدارة الاكثر تتويجا، متفوقًا على البرازيلي داني الفيس، زميله السابق في برشلونة صاحب (43) لقبًا.