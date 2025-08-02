مقابل 165 مليون دولار.. دونتشيتش يمدد عقده مع ليكرز لمدة ثلاث سنوات

لاعب لوس أنجلوس ليكرز لوكا دونسيتش (77) يتجه نحو السلة ضد أورلاندو ماجيك. رويترز

أعلن لوس انجلوس ليكرز المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين تمديد عقد صانع اللعب لوكا دونتشيتش، الذي اختير خمس مرات في فريق كل النجوم، لمدة ثلاثة مواسم مقابل 165 مليون دولار.

وقال دونتشيتش في منشور عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي “وقعت للتو على تمديد عقدي مع ليكرز.

“متحمس لمواصلة العمل لجلب البطولات إلى لوس انجليس وجعل جماهيرنا فخورة. ممتن للفريق، وزملائي، وللجماهير التي أظهرت الحب والدعم لي منذ البداية. هذه فقط مجرد بداية”.

ووصف روب بلينكا المدير العام ونائب رئيس عمليات كرة السلة في ليكرز تلك الخطوة بأنها ” لحظة تاريخية” للفريق.

وقال بلينكا في بيان “مستقبل لوكا دونتشيتش مع فريقنا.

“إنه أحد أكثر اللاعبين تميزا في اللعبة، وهيمنته على الملعب وشغفه لا مثيل لهما”.

وانضم دونتشيتش (26 عاما) إلى لوس انجليس في فبراير شباط الماضي في صفقة قياسية للفريق تضمنت انتقال أنتوني ديفيز إلى مافريكس في خطوة أذهلت عالم الرياضة.