السبت 8 صفر 1447 ﻫ - 2 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقابل 165 مليون دولار.. دونتشيتش يمدد عقده مع ليكرز لمدة ثلاث سنوات

منذ 20 ثانية
لاعب لوس أنجلوس ليكرز لوكا دونسيتش (77) يتجه نحو السلة ضد أورلاندو ماجيك. رويترز

لاعب لوس أنجلوس ليكرز لوكا دونسيتش (77) يتجه نحو السلة ضد أورلاندو ماجيك. رويترز

A A A
طباعة المقال

أعلن لوس انجلوس ليكرز المنافس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين تمديد عقد صانع اللعب لوكا دونتشيتش، الذي اختير خمس مرات في فريق كل النجوم، لمدة ثلاثة مواسم مقابل 165 مليون دولار.

وقال دونتشيتش في منشور عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي “وقعت للتو على تمديد عقدي مع ليكرز.

“متحمس لمواصلة العمل لجلب البطولات إلى لوس انجليس وجعل جماهيرنا فخورة. ممتن للفريق، وزملائي، وللجماهير التي أظهرت الحب والدعم لي منذ البداية. هذه فقط مجرد بداية”.

ووصف روب بلينكا المدير العام ونائب رئيس عمليات كرة السلة في ليكرز تلك الخطوة بأنها ” لحظة تاريخية” للفريق.

وقال بلينكا في بيان “مستقبل لوكا دونتشيتش مع فريقنا.

“إنه أحد أكثر اللاعبين تميزا في اللعبة، وهيمنته على الملعب وشغفه لا مثيل لهما”.

وانضم دونتشيتش (26 عاما) إلى لوس انجليس في فبراير شباط الماضي في صفقة قياسية للفريق تضمنت انتقال أنتوني ديفيز إلى مافريكس في خطوة أذهلت عالم الرياضة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

شارل لوكلير
لوكلير أول المنطلقين بجائزة المجر الكبرى لفورمولا 1
سباقات فورمولا 1
بياستري يحرم نوريس من اكتساح تجارب جائزة المجر لفورمولا 1
الكوري الجنوبي سون هيونغ مين
سون قائد توتنهام يعلن رحيله عن الفريق

الأكثر قراءة

رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
الرئيس عون لقاسم: اسمع منّي يا شيخ
علم فرنسا ولبنان
خطة فرنسية بشأن لبنان.. إليكم تفاصيلها
الريال اليمني
لليوم الثالث.. عملة اليمن تصعد أمام الدولار بعد شهور من التراجع