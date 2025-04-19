مكتوميناي يمنح نابولي الفوز 1-صفر على مونزا متذيل الترتيب

‭ ‬أحرز سكوت مكتوميناي هدفا بضربة رأس في الشوط الثاني ليمنح فريقه نابولي الفوز 1-صفر على مونزا المهدد بالهبوط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت، ليتساوى فريق المدرب أنطونيو كونتي في عدد النقاط مع إنتر ميلان المتصدر مؤقتا.

ووضع مكتوميناي الكرة في الشباك ليمنح نابولي التقدم في الدقيقة 72 بعد تمريرة عرضية رائعة من على حافة منطقة الجزاء أرسلها جياكومو راسبادوري.

ويتساوى نابولي صاحب المركز الثاني مع إنتر ميلان الذي لعب مباراة أقل، برصيد 71 نقطة من 33 مباراة، قبل أن يحل حامل اللقب ضيفا على بولونيا غدا الأحد.

ويتذيل مونزا الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق 11 نقطة عن منطقة الأمان.