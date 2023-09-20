مكلارين يمدد عقد بياستري حتى 2026

أعلن فريق مكلارين المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، الأربعاء، تمديد عقد السائق الأسترالي أوسكار بياستري حتى نهاية عام 2026.

كان زميله البريطاني لاندو نوريس مدد العام الماضي عقده حتى نهاية 2025 مما يعني أن مكلارين أصبح لديه الآن تشكيلة مستقرة لسنوات قادمة.

وقال زاك براون الرئيس التنفيذي لمكلارين عن بياستري في بيان “إنه موهبة مذهلة ومصدر قوة للفريق لذا من الرائع أن نرتبط ببعضنا البعض على المدى الطويل.

“لقد أثبت أوسكار بالفعل قدراته ولعب دورا فعالا في التحول الذي شهدناه حتى الآن هذا الموسم”.

ويحتل بياستري المركز 11 في البطولة قبل سباق جائزة اليابان الكبرى مطلع الأسبوع المقبل في سوزوكا وكانت أفضل النتائج التي حققها المركز الثاني في سباق السرعة في بلجيكا في يوليو تموز والمركز الرابع في سيلفرستون في الشهر ذاته.

ويوم الأحد الماضي في سنغافورة، ومع افتقار السيارة للتحديثات التي تمتع بها نوريس احتل بياستري المركز السابع بينما حل زميله ثانيا.

ويحتل مكلارين حاليا المركز الخامس في الترتيب العام بعد بداية سيئة للموسم حيث فشل في التسجيل في أول سباقين قبل أن ينعش حظوظه بعد التحسن الكبير في النمسا في يوليو تموز.

واحتل نوريس الآن المركز الثاني ثلاث مرات في آخر ستة سباقات.

وكان بياستري بطلا لفورمولا 2 وفورمولا 3.

وقال بياستري اليوم الأربعاء “الترحيب الذي تلقيته والعلاقات التي بنيتها تجعلني أشعر وكأنني في بيتي بالفعل.

“ثقة الفريق المستمرة في قدراتي تجعلني أشعر بتقدير لا يصدق كما أن رغبة الفريق في أن أكون جزءا من مستقبله على المدى الطويل جعل هذا القرار سهلا.

“أن أكون مرغوبا بهذه الطريقة وأن يُظهر الفريق الكثير من الإيمان بي بعد نصف موسم فقط، يعني الكثير”