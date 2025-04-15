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ملاك برنتفورد يشترون ميريدا المنتمي لدوري الدرجة الثالثة الإسباني

منذ 37 دقيقة
منتخب برنتفورد

منتخب برنتفورد

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قال نادي برنتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن شركة بيست إنتينشنز أكشنز مالكة النادي توصلت إلى اتفاق للاستحواذ على نادي ميريدا الإسباني الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.

ويحتل نادي ميريدا، الذي تأسس في عام 2013 بعد حل سلفه نادي بوليديبورتيفو ميريدا، المركز الخامس في ترتيب دوري الدرجة الثالثة الإسباني.

وقال كليف كراون رئيس نادي برنتفورد والذي من المقرر أن يصبح رئيسا لنادي ميريدا في بيان “نحن على دراية بتاريخ النادي وهويته واحترام ذلك أمر مهم للغاية بالنسبة لنا”.

وأضاف “سيستمر المشروع في ميريدا على نفس الأساس كما هو الحال حاليا، مع الحفاظ على أسس العمل الرائع الذي تم تنفيذه حتى الآن.

“كان هذا عاملا رئيسيا آخر في قرارنا بالالتزام تجاه هذا النادي، إلى جانب حقيقة أنه تم إدارته على أساس مالي سليم”.

وكان برنتفورد في السابق جزءا من كيان متعدد الأندية يضم نادي ميتيلاند في الفترة ما بين عامي 2014 و2023، حتى باع المالك ماثيو بنهام الفريق الدنمركي إلى أندرس هولك بولسن.

وقال أليخاندرو بيريز روبليس المدير العام لنادي ميريدا “الاندماج في هيكل منهجي راسخ ومحترم دوليا في عالم كرة القدم هو مصدر فخر.

“… وهذا يؤكد على العمل الذي قام به النادي على مدى السنوات الأربع الماضية، والتي تم خلالها إرساء أسس متينة لتطوره المستقبلي”.

    المصدر :
  • رويترز

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