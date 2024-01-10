ملعب بايرن ميونيخ يستضيف مراسم تأبين بكنباور في 19 يناير

قال بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء إن ملعبه سيستضيف مراسم تأبين الأسطورة فرانز بكنباور في 19 يناير كانون الثاني حتى تتمكن الجماهير من المشاركة.

وكان بكنباور، الذي توفي يوم الأحد عن 78 عاما، أول نجم رياضي عالمي حقيقي في ألمانيا وقاد بلاده إلى لقب كأس العالم كلاعب ومدرب عامي 1974 و1990 على الترتيب. وأصبح شخصية بارزة في البلاد في مسيرة ناجحة للغاية استمرت 50 عاما داخل وخارج الملعب.

وخاض بكنباور، الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين على مر العصور، 103 مباريات دولية وقاد ألمانيا الغربية للفوز بكأس العالم عام 1974 بعد عامين من رفع كأس أوروبا.

وكان أيضا جزءا من فريق بايرن ميونيخ العظيم الذي فاز بثلاثة كؤوس أوروبية متتالية في الفترة من 1974 إلى 1976 إلى جانب ألقاب أخرى. وأصبح مدربا ورئيسا للنادي وساعد في ترسيخه كواحد من أكثر العلامات التجارية قيمة في كرة القدم الأوروبية.

وقال النادي في بيان “سيقيم نادي بايرن ميونيخ مراسم تأبين لفرانز بكنباور في ملعبه أليانز أرينا يوم الجمعة 19 يناير.

“يدعو بطل ألمانيا التاريخي الأصدقاء وعشاق الرياضة داخل وخارج البلاد ورجال الثقافة والسياسة وكذلك الجماهير وعائلة كرة القدم بأكملها لتوديع ‭‭’‬‬القيصر‭‭’‬‬ الذي لا يُنسى في أجواء عاطفية خاصة”.

وترك بايرن، تحت رئاسة بكنباور، الملعب الأولمبي القديم وانتقل في عام 2006 إلى ملعب أليانز أرينا الذي يتسع لحوالي 75 ألف متفرج.

وتمت إضاءة الملعب بالفعل بكلمات “شكرا لك فرانز” منذ أمس الثلاثاء.