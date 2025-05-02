ملعب فيلا بارك يستضيف مباراة إنجلترا وأندورا في تصفيات كأس العالم

سيحتضن ملعب فيلا بارك مباراة دولية لمنتخب إنجلترا للمرة الأولى منذ 20 عاما عندما يستضيف أندورا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم في السادس من سبتمبر أيلول المقبل.

وستكون هذه المرة الثانية هذا العام التي يلعب فيها منتخب إنجلترا بقيادة المدرب توماس توخيل مباراة على أرضه بعيدا عن ملعب ويمبلي، ومن المقرر أن يستضيف ملعب سيتي جراوند معقل فريق نوتنجهام فورست مباراة ودية في العاشر من يونيو حزيران المقبل ضد السنغال.

وقال توخيل عن ملعب فريق أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز “نحن متحمسون للعب في فيلا بارك، وهو ملعب آخر يزخر بالتاريخ”.

وتابع “أعلم من خلال زياراتي الخاصة للملعب هذا الموسم أنه قادر على خلق أجواء رائعة كما أنه يقع بالقرب من (ملعب تدريب إنجلترا) سانت جورج بارك وهو أمر إيجابي لاستعدادتنا”.

وتتصدر إنجلترا المجموعة 11 في مشوارها نحو كأس العالم 2026 بعد فوزها على ألبانيا ولاتفيا في ويمبلي.

وستواجه في مباراتها المقبلة أندورا، متذيلة الترتيب، في السابع من يونيو حزيران في برشلونة.