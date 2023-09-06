الخميس 22 صفر 1445 ﻫ - 7 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

منتخب ألمانيا تحت الضغط قبل مواجهة اليابان وفرنسا

منذ يوم واحد
آخر تحديث: 7 - سبتمبر - 2023 7:35 مساءً
منتخب ألمانيا

منتخب ألمانيا

A A A
طباعة المقال

قال يوناس هوفمان لاعب وسط ألمانيا، الأربعاء، إن لاعبي منتخب بلاده يشعرون بالضغط قبل خوض وديتين أمام اليابان وفرنسا مع معاناة الفريق قبل ثمانية أشهر من استضافة بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم.

وفازت ألمانيا مرة واحدة خلال آخر خمس مباريات ومنذ الخروج الصادم من دور المجموعات بكأس العالم في ديسمبر كانون الأول، ما يضع المدرب هانز فليك تحت الضغط قبل مواجهة اليابان يوم السبت واللعب ضد فرنسا، التي بلغت نهائي كأس العالم 2022، يوم الثلاثاء.

ولم تعرف ألمانيا، الفائزة بكأس العالم أربع مرات وبطولة أوروبا ثلاث مرات، طعم الفوز سوى ثلاث مرات في آخر 11 مباراة.

ومع استضافة البطولة القارية العام المقبل، بدأ صبر المشجعين الألمان ينفد سريعا، حيث لا يزال المنتخب بعيدا عن المستوى المأمول.

وقد يفقد فليك منصبه إذا استمرت النتائج المتواضعة، بعدما أطلقت الجماهير صيحات استهجان عقب الخسارة أمام كولومبيا في يونيو حزيران، وقال مسؤولون في الاتحاد المحلي إن وقت التجارب قد مضى.

وأبلغ هوفمان مؤتمرا صحفيا “هناك ضغط دائما ونحن نصنعه بأنفسنا. هذا جزء من يوميات كرة القدم. الضغط هذه المرة أكثر قليلا والسبب واضح للجميع”.

وخسرت ألمانيا، التي لا تشارك في تصفيات بطولة أوروبا بصفتها صاحبة الأرض، أمام كولومبيا وبولندا بينما تعادلت مع أوكرانيا في يونيو حزيران الماضي.

وقال هوفمان إن الخسارة المفاجئة 2-1 أمام اليابان في دور المجموعات لكأس العالم الماضية أدت إلى الخروج المبكر لألمانيا من المسابقة، وهو ما يشغل ذهن اللاعبين بشكل أكبر.

وأضاف “يجب أن نحصد النتائج الآن. سيكذب الجميع إذا قالوا إنهم لم يفكروا في هذه المباراة بكأس العالم”.

وتابع “لكن هذه المرة هي مباراة مختلفة، ونريد إظهار أن ما حدث (أمام اليابان بكأس العالم) كان مجرد تعثر”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

الجاميكية شيريكا جاكسون
جاكسون تستهدف الرقم القياسي العالمي لسباق 200 متر
فوز تايلاند على لبنان في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الملك الـ49
الإيطالي يانيك سينر
انسحاب سينر وبريتيني من الفريق الإيطالي في كأس ديفيز للتنس

الأكثر قراءة

مصرف لبنان
مجلس الوزراء أقر اعتماد "بلومبرغ" بدل "صيرفة"!
علم "حزب الله"
"حزب الله" يُعمّم على أنصاره: "الذهاب إلى سوريا ممنوع"
جبيل
فاجعة في جبيل.. رجل وامرأة مذبوحان في منتجع سياحيّ!