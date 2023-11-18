منتخب سيدات سويسرا ينفصل عن مدربته جرينجز

قال الاتحاد السويسري لكرة القدم إنه استغنى عن خدمات إنكا جرينجز مدربة المنتخب النسائي الأول للبلاد بسبب تراجع نتائج الفريق.

وتولت المدربة الألمانية (45 عاما) تدريب الفريق في يناير\كانون الثاني الماضي لكنها لم تتمكن من ترك بصمة مع الفريق الذي خرج من دور الستة عشر بكأس العالم للسيدات.

وجرينجز هي ثاني أفضل هدافات الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات طوال تاريخه.

ولم ينجح منتخب سويسرا للسيدات أيضا في الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة التي كان من بينها الخسارة 7-1 أمام بطلة العالم إسبانيا الشهر الماضي.

وقالت جرينجز الخميس “بكل أسف قررت الاقدام على هذه الخطوة من أجل تخفيف الضغوط عن الفريق وعن الاتحاد في ضوء الأحداث الجارية.

“كانت فترة رائعة بالنسبة لي خضت فيها العديد من التجارب المميزة كمدربة للمنتخب”.

ولم يعلن الاتحاد السويسري للعبة عن تعيين بديل للمدربة الألمانية.

وقال رئيس الاتحاد دومينيك بلان “التغيير في مناصب التدريب يمثل أيضا فرصة لإعطاء دفعة رياضية جديدة”.

وأضاف “نريد المضي قدما ومنتخبنا الوطني في أفضل حالة ممكنة حتى نتمكن من الاستمرار في الاستفادة من المزاج الإيجابي المشجع لكرة القدم النسائية في سويسرا”.

وتستضيف سويسرا منتخب السويد في الأول من ديسمبر\كانون الأول في الدوري الأوروبي للسيدات ثم تحل ضيفة على إيطاليا بعدها بأربعة أيام.

ويتذيل منتخب سويسرا الترتيب في المجموعة الرابعة للدوري الأوربي بعد خسارة جميع مبارياته الأربع.