منتخب لبنان يعلن تشكيلته الى كأس آسيا

سمّى المدير الفني المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش تشكيلة منتخب لبنان لكرة القدم، التي ستخوض غمار نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها قطر ابتداءً من ١٢ كانون الثاني المقبل.

وتضمّنت التشكيلة ٢٦ لاعباً بين محليين ومحترفين في الخارج، وقد سجّلت حضور لاعب الوسط جهاد أيوب الذي يتعافى من الإصابة بمتابعة الجهاز الطبي، والثنائي الدفاعي حسين زين ونصار نصار بعدما حامت الشكوك حولهما اثر تعرّضهما للإصابة في المباراة الودية الأخيرة التي فاز فيها منتخبنا على الأردن ٢-١، اذ خضعا لفحوصات دقيقة للكشف عن حالة كلٍّ منهما.

كما حضر في التشكيلة وللمرة الأولى منذ تصفيات كأس العالم الماضية اسم المهاجم عمر شعبان بوغيل، اضافةً الى اسماء عددٍ من اللاعبين المحترفين في الخارج الذين غابوا لأسبابٍ مختلفة.

وتغادر بعثة منتخب لبنان صباح الاثنين المقبل الى العاصمة القطرية الدوحة لبدء الاستعدادات الأخيرة لخوض البطولة القارية، حيث يلتقي “رجال الأرز” مع المنتخب السعودي في مباراة ودية، في الرابع من الشهر المقبل، تحضيراً للمباراة الافتتاحية امام منتخب قطر المضيف وحامل اللقب في ١٢ كانون الثاني على ملعب لوسيل، وذلك ضمن المجموعة الأولى التي تضمّهما الى الصين وطاجيكستان.

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: مهدي خليل (الفيصلي الأردني)، مصطفى مطر (العهد)، علي السبع (النجمة).

للدفاع: حسين زين ونور منصور (العهد)، قاسم الزين وماهر صبرا (النجمة)، حسن شعيتو (الصفاء)، أليكس ملكي ونصار نصار (الأنصار).

للوسط: وليد شور، حسن سرور، فيليكس ملكي، ومحمد حيدر (العهد)، علي طنيش، يحيى الهندي (الأنصار)، محمد علي الدهيني (تريليبورغ السويدي)، جهاد أيوب (بي أس أس سلمان الإندونيسي).

للهجوم: حسن معتوق (الأنصار)، باسل جرادي (بانكوك يونايتد التايلاندي) علي الحاج (العهد)، هلال الحلوة (البرج)، حسن “سوني” سعد (بينانغ الماليزي)، دانيال لحود (أتلانتي المكسيكي)، غابريال بيطار (فانكوفر أف سي الكندي)، عمر شعبان بوغيل (آي أف سي ويمبلدون الانكليزي).