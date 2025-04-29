مندي لاعب ريال مدريد يغيب عن الملاعب.. والسبب؟

تعرض ريال مدريد لضربة جديدة على صعيد الإصابات إذ أعلن اليوم الثلاثاء إصابة مدافعه فيرلان مندي لتمزق في عضلة الفخذ الأيمن خلال مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم التي خسرها أمام غريمه برشلونة.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن مندي قد يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى شهر في أحدث انتكاسة يتعرض لها الظهير الأيسر الفرنسي الذي غاب بالفعل لعدة أسابيع بسبب إصابات متعددة هذا الموسم.

وتضاف إصابة مندي إلى قائمة الغيابات المتزايدة في دفاع ريال مدريد إذ خضع أنطونيو روديجر لجراحة في الركبة في وقت سابق من اليوم.

وقال ريال مدريد في بيان “بعد الفحوص التي أجريت للاعبنا فيرلان مندي… تم تشخيص إصابته بتمزق في الوتر الملاصق للعضلة المستقيمة الأمامية في العضلة رباعية الرؤوس للفخذ الأيمن”.

وتعرض مندي لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في مارس آذار مما تسبب في ابتعاده عن الملاعب لأكثر من شهر، بينما أبعدته إصابة عضلية عن الملاعب قرابة أسبوعين في ديسمبر كانون الأول.

ويستضيف ريال مدريد، الذي يتخلف بأربع نقاط عن برشلونة قبل آخر خمس جولات في الموسم، فريق سيلتا فيجو في الدوري يوم الأحد المقبل.