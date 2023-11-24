منشور عن غزة.. الشرطة الفرنسية توقف اللاعب يوسف عطال بتهمة "الدفاع عن الإرهاب"

أوقفت الشرطة الفرنسية، الجمعة، مدافع نيس الجزائري يوسف عطال على سبيل الاحتياط، بعد اتهامه بـ”الدفاع عن الإرهاب” بسبب مقطع فيديو نشره حول حرب غزة، حسبما علمت وكالة “فرانس برس” من المدعي العام في نيس، مؤكدا ما نشرته صحيفة “نيس ماتان”.

وفتح تحقيق في 16 أكتوبر بعد إخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس، بتهمة “الدفاع عن الإرهاب”، و”التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معين”.

ورغم أن الدولي الجزائري سارع إلى حذف المنشور والاعتذار، أوضح نادي نيس الفرنسي في بيان صحفي أنه “اختار معاقبته” قبل العقوبة التي قد تصدر من قبل السلطات الرياضية أو القضائية، “نظرا لطبيعة المنشور وخطورته”.

وأدان حينها رئيس الاتحاد الفرنسي، ديالو “دعوات العنف التي أطلقها اللاعب” الجزائري البالغ من العمر 27 عاما، وقال “إنها تتعارض مع أخلاقيات رياضتنا والقيم التي تدافع عنها كرة القدم بلا كلل”.

وتابع: “يدين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم هذه الممارسات بأقصى درجات الحزم. لا يمكن قبول خطاب الكراهية”، معلنا أنه احتكم إلى مجلس الأخلاقيات في الاتحاد للنظر في المسألة.

ويأتي إيقاف عطال من قبل ناديه الفرنسي، بعد عقوبة مشابهة تعرض لها مهاجم نادي ماينز الألماني لكرة القدم، الهولندي من أصول مغربية، أنور الغازي.