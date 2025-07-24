منظمة الملاكمة العالمية تأمر بإجراء مفاوضات بشأن نزال الوزن الثقيل بين أوسيك وباركر

قالت منظمة الملاكمة العالمية، اليوم الخميس، إنها أمرت بإجراء مفاوضات بشأن إقامة نزال بين بطلها المؤقت للوزن الثقيل جوزيف باركر والبطل الموحد للوزن الثقيل أولكسندر أوسيك.

ولدى كلا الطرفين 30 يوما للاتفاق على شروط الدفاع الإلزامي عن لقب أوسيك، وإذا فشلا في القيام بذلك، فإن المنظمة العالمية ستفتح الباب للتقدم بعروض لإقامة النزال.

وقالت منظمة الملاكمة العالمية في بيان “الحد الأدنى للعرض في قسم الوزن الثقيل هو مليون دولار… ويجوز لأي من الأطراف هنا طلب التقدم بعروض في أي وقت أثناء مراحل التفاوض”.

ويحمل أوسيك حزام منظمة الملاكمة العالمية منذ عام 2021 عندما فاز به بتغلبه على أنتوني جوشوا إلى جانب ألقاب رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة، ودافع عنه أربع مرات كما انتزع حزام المجلس العالمي للملاكمة من تايسون فيوري ليصبح البطل الموحد.

وتنازل الملاكم الأوكراني، الذي لم يُهزم من قبل، عن حزام الاتحاد الدولي للملاكمة العام الماضي بعد أن اختار عدم مواجهة بطل الاتحاد المؤقت دانييل دوبوا مفضلا خوض مباراة إعادة مع فيوري، والتي فاز بها بإجماع أراء الحكام في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وتمكن الملاكم المخضرم أوسيك (38 عاما) من التغلب على منافسه دوبوا بالضربة القاضية يوم السبت الماضي ليستعيد حزام الاتحاد الدولي للملاكمة كبطل بلا منازع.

وفاز النيوزيلندي باركر باللقب المؤقت لمنظمة الملاكمة العالمية العام الماضي بأغلبية قرارات الحكام بعد تغلبه على تشيلي تشانغ. ودافع عن لقبه في فبراير شباط الماضي بفوزه بالضربة القاضية على مارتن باكول.