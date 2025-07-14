منظمة حقوقية تنتقد جمال لاعب برشلونة.. ماذا حصل؟

تعهدت منظمة إسبانية لحقوق ذوي الإعاقة باتخاذ إجراء قانوني بشأن التقارير التي تحدثت عن الاستعانة بأشخاص مصابين بالتقزم للترفيه في حفل عيد ميلاد الأمين جمال، نجم برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الثامن عشر الذي أقيم مؤخرا وأدانت هذه الممارسة باعتبارها تمييزية.

واحتفل الجناح الشاب، الذي ساعد إسبانيا على الفوز ببطولة أوروبا العام الماضي، ببلوغه سن الرشد يوم السبت في احتفالية ضمت ضيوفا من المشاهير في عالم صناعة الموسيقى والعديد من زملائه في فريق برشلونة والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت المنظمة المهتمة بالأشخاص المصابين بالتقزم واضطرابات النمو في بيان إن استخدام الأشخاص المصابين بالتقزم كعنصر ترفيهي في حفل جمال أدى إلى ترسيخ الصور النمطية وتأجيج التمييز وتقويض كرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستشهدت بقانون حقوق ذوي الإعاقة في إسبانيا، الذي يحظر العروض أو الأنشطة الترفيهية التي تستخدم الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة تثير السخرية أو تقوض كرامتهم.

وقالت كارولينا بونتي رئيسة المنظمة “من غير المقبول في القرن الحادي والعشرين أن يتم استخدام الأشخاص المصابين بالتقزم لأغراض الترفيه في الحفلات الخاصة وخصوصا عندما يتعلق الأمر بشخصيات عامة.

“لا يجوز أن تكون كرامة وحقوق مجتمعنا مصدرا للتسلية تحت أي ظرف من الظروف”.

ولم يستجب ممثلو جمال على الفور لطلب للتعليق من رويترز.

ونشر جمال اليوم الاثنين مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة لأبرز لقطات الحفل عبر حسابه على انستجرام، ظهر فيه ثنائي برشلونة جابي وروبرت ليفاندوفسكي وهما يلعبان البوكر والروليت، وهي من ألعاب القمار، ولم يظهر أشخاصا يعانون من التقزم.

وارتدى جمال، الفائز بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر المحلية الموسم المنصرم، بدلة بيضاء مع وردة حمراء على ياقة سترته ومجوهرات باهظة وعصا، بما يتماشى مع سمة “العصابات الإيطالية” في الحفل.