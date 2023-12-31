منهيًا سلسلة هزائمه.. "فولهام" يحوّل تأخّره لانتصار على "أرسنال"

حرم فولهام نظيره أرسنال من فرصة إنهاء العام في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما عوض تأخره بهدف ليفوز 2-1 اليوم الأحد.

وتقدم أرسنال مبكرًا عن طريق بوكايو ساكا ثم أدرك راؤول خيمنيز التعادل لفولهام قبل أن يسجل وبوبي ديكوردوفا-ريد هدفًا في الشوط الثاني لينهي سلسلة هزائم أصحاب الأرض في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

وتقدم فولهام إلى المركز 13 في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة من 20 مباراة، بينما أنهى أرسنال، الذي كان يتصدر الترتيب يوم عيد الميلاد، العام في المركز الرابع، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار في مبارياته الثلاث الأخيرة.

بدأ الفريق الزائر المباراة بنشاط ووجد الفرصة المناسبة للتقدم بعد خمس دقائق فقط، بعدما انطلق غابرييل مارتينيلي من الجهة اليسرى سعيًا لتسجيل الهدف.

وتصدى بيرند لينو حارس فولهام لفرصة مارتينيلي لكن الكرة ارتدت إلى ساكا الذي سجل من مدى قريب.

ولم يتأثر صاحب الأرض بالصعوبات التي واجهته مبكرًا وواصل الضغط الذي أتى بثماره بعد قرابة نصف ساعة من المباراة، بعدما أرسل توم كيرني تمريرة عرضية من الجهة اليسرى حولها خيمنيز إلى الشباك، معلنًا تعديل النتيجة.

واستمر فريق المدرب ماركو سيلفا في صحوته وتقدم بالهدف الثاني عند مرور ساعة، بعدما أرسل أندرياس بيريرا تمريرة عرضية من ركلة ركنية أحدثت ارتباكًا في دفاع أرسنال قبل أن يسددها ديكوردوفا-ريد في الشباك.

وكاد فولهام أن يسجل الهدف الثالث عندما ارتطمت تسديدة بيريرا من ركلة حرة بالعارضة في الدقائق الأخيرة.

وقال سيلفا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “كان رد فعلنا جيدًا جدًا بعد الهدف الأول. (أنا سعيد) بالطريقة التي تغلبنا بها على ضغطهم وبدأنا اللعب بطريقتنا”.

ومنح هذا الفوز فولهام أول انتصار بعد التأخر في النتيجة بهدف في 24 مباراة بالدوري.

وأضاف سيلفا “إنها أفضل طريقة لإنهاء 2023 بكل تأكيد، كان طموحنا إنهاء البطولة بمستوى مرتفع وإظهار ردة فعل بعد آخر مباراتين. أعتقد حقًا أننا نستحق ذلك، خلال 95 دقيقة كنا الفريق الذي استحق ذلك أكثر”.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إنه “يوم حزين” أن يرى فريقه ينهي العام بخسارتين متتاليتين.

وأضاف مدرب أرسنال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “اليوم كانت أسوأ مباراة لنا هذا الموسم. نقص السرعة هو الشيء الذي نفتقده في الهجوم، لكننا ثاني أقوى دفاع (في الدوري). لم يكن هناك ما يكفي من السرعة المطلوبة أو التهديد، لم نكن نتسم بالدقة أثناء امتلاك الكرة. لم يكن أداؤنا جيدًا، ولم نستحق الفوز”.