من ليفربول إلى برايتون.. ميلنر يحمل ذكرى جوتا على قميصه في الدوري الإنجليزي

قائد فريق ليفربول فيرجيل فان ديك ولاعب ليفربول أندرو روبرتسون يصلان رفقة لاعبين من فريقهم في يوم مراسم جنازة لاعب كرة القدم البرتغالي ديوغو جوتا لاعب فريق ليفربول وشقيقه أندريه سيلفا اللذين توفيا في حادث سيارة بالقرب من زامورا، إسبانيا، بالقرب من كنيسة القيامة، في غوندومار، البرتغال، 5 يوليو/تموز 2025. رويترز

سيرتدي جيمس ميلنر لاعب برايتون آند هوف ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم القميص رقم 20 هذا الموسم تكريما لديوجو جوتا، زميله السابق في ليفربول، الذي توفي في حادث سيارة في إسبانيا الشهر الماضي.

وتوفي جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في مطلع يوليو تموز الماضي عندما انحرفت سيارتهما لامبورجيني عن الطريق واشتعلت فيها النيران في شمال غرب إسبانيا.

وكان المهاجم البرتغالي قد ارتدى الرقم 20 خلال فترة وجوده في ليفربول، إذ لعب هو وميلنر معا لمدة ثلاثة مواسم قبل انتقال لاعب خط الوسط المخضرم إلى برايتون في عام 2023.

وقال ميلنر “بمجرد أن سمعت أن كارلوس (باليبا) يتطلع إلى تغيير رقمه وأن الرقم 20 بات متاحا، أردت أن أفعل ذلك كعلامة على الاحترام وبالطبع تكريما لديوجو جوتا”.

وأضاف “كان لاعبا رائعا، وكنت محظوظا باللعب معه، وكان صديقا عزيزا لي أيضا. لذا، سيكون شرفا عظيما أن أرتدي رقمه في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وقرر نادي ليفربول حجب الرقم 20 نهائيا من الفريق بعد التشاور مع زوجة اللاعب، روت، وعائلته. ولن يُستخدم هذا الرقم على أي مستوى، بما في ذلك فريق السيدات وفرق الأكاديمية.

ووافق ميلنر (39 عاما) مؤخرا على تمديد عقده لمدة عام واحد مع برايتون وهو يسعى لصنع تاريخ خاص به في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبمشاركته في 638 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، أصبح على بعد خطوات قليلة من الرقم القياسي على مر العصور الذي يحمله جاريث باري والذي يبلغ 653 مباراة.