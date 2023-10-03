من هو المدرب الجديد لمنتخب لبنان لكرة القدم؟

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، تعاقده مع المدرب الكرواتي نيكولا يورسيفيتش، لقيادة المنتخب الأول في الاستحقاقات المقبلة، بعدما أنهى ارتباطه بالمدرب الصربي ألكسندر إيليتش بالتراضي.

وينتظر الاتحاد وصول يورسيفيتش إلى لبنان لإنهاء كافة تفاصيل التعاقد.

ويملك يورسيفيتش سيرة ذاتية غنية كلاعب ومدرب، حيث كان له حضور في الملاعب الإنكليزية والألمانية والروسية والكرواتية، إلى جانب تجارب في تركيا والنمسا وأذربيجان، بحسب موقع الاتحاد اللبناني.

وعن مسيرته التدريبية، أشرف المدرب الكرواتي على العديد من الأندية مثل “دينامو زغرب وسالزبورج”، وعمل كمدرب مساعد مع أندية وست هام وبشكتاش ولوكوموتيف موسكو، كما عمل كمدرب مساعد في منتخب كرواتيا بين 2006 و2012، ثم كمدير فني لمنتخب أذربيجان بين 2019 و2020.

وأشار بيان الاتحاد الى ان “قرار اللجنة التنفيذية بالتعاقد مع المدير الفني يورسيفيتش، جاء بعد دراسة عدد كبير من السير الذاتية لعدد من المدربين من جنسيات عربية وأوروبية وأميركية، قبل وقوع الخيار على المدير الفني الكرواتي”.