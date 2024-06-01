من يحمل لقب نهائي دوري الأبطال؟.. أساطير كرة القدم يجيبون

في مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ودورتموند، يكثر التساؤل حول الفائز المحتمل والنتيجة المتوقعة. وليس الجماهير فقط من يفكر في ذلك، بل الأساطير والنجوم السابقون في عالم كرة القدم يتباهون بتوقعاتهم أيضًا.

وستكون كل الأعين شاخصة اليوم الساعة (22:00 بتوقيت مكة المكرمة) نحو ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية لندن والذي يحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ودورتموند.

وبما أن المباراة لم يتبق عليها سوى ساعات، فإن السؤال الذي يطرحه مئات الملايين من عشاق الساحرة المستديرة سيكون:

من سيفوز بالنهائي؟ ريال مدريد ويتوج بلقبه الـ15 ويعزز رقمه القياسي أم دورتموند ويضيف لقبا إضافيا إلى خزانته؟

هذا السؤال أجاب عنه أساطير ونجوم سابقون في كرة القدم، توقعوا الفائز ونتيجة النهائي أيضا:

*البرازيلي كافو: تعادل 2-2.

*البرتغالي لويس فيغو: ريال مدريد 3-1 دورتموند.

*البرازيلي كاكا: ريال مدريد 1-0 دورتموند.

*الغاني مايكل إيسيان: ريال مدريد 2-1 دورتموند.

*البلغاري ديميتار برباتوف: دورتموند 2-1 ريال مدريد.

*الهولندي ويسلي شنايدر: ريال مدريد 3-1 دورتموند.

*الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو: دورتموند 2-1 ريال مدريد.

*الإنجليزي جو كول: دورتموند 2-1 ريال مدريد.

*الويلزي غاريث بيل: ريال مدريد 3-1 دورتموند.