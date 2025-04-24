الخميس 26 شوال 1446 ﻫ - 24 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

موتيه يحطم مضربه بعد إصابة أدت لانسحابه من بطولة مدريد المفتوحة للتنس

منذ 52 دقيقة
كرة التنس

كرة التنس

A A A
طباعة المقال

تعرض الفرنسي كورنتان موتيه لصيحات استهجان بعد خروجه من الملعب بعدما حطم مضربه وانسحب في منتصف المجموعة الثانية من مباراته بالدور الأول أمام مواطنه هارولد مايوت في بطولة مدريد المفتوحة للتنس.

وبعد تأخره بنتيجة 6-3 و3-2 أمس الأربعاء حطم موتيه مضربه غضبا بعد خسارته نقطة.

وتوجه إلى مقعده ليحصل على مضرب آخر، لكن بعدما بدا وكأنه دخل في جدال مع الجماهير الساخرة، ذهب للحكم ليعلن انسحابه.

وقال اللاعب (26 عاما) لاحقا في منشور على منصة إكس إنه كان يعاني من إصابة في الظهر طوال المباراة.

وأضاف “ذهبت لإجراء فحص بالرنين المغناطيسي مباشرة بعد المباراة وما زلت أنتظر النتيجة. كنت أرغب في المحاولة اليوم (أمس)، لكنني لم أكن أعلم أن الأمر سيكون بهذا السوء”.

وتابع “لم يسمح ظهري لي بفعل الكثير. آمل في العودة قريبا إلى الملعب. أتمنى كل التوفيق لمنافسي في بقية البطولة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

كرة السلة - تعبيرية
إصابة باتلر في خسارة وريورز أمام روكتس بدوري كرة السلة الأميركي
علم التشيك
رئيس وزراء التشيك: التهديدات الروسية لنجم الهوكي هاسيك غير مقبولة
تادي بوجاتشر
بوجاتشر يحصد لقبه الثاني في سباق لا فليش فالون للدراجات

الأكثر قراءة

طقس لبنان
بعد الحرارة المرتفعة.. تحضروا لمنخفض جوي قادم من إيطاليا إلى لبنان!
وزير الدفاع ميشال منسى
قرار هام لوزير الدفاع يتعلق بتراخيص حمل الأسلحة.. إليكم التفاصيل!
الإعلامي السوري صبحي العطري
صدمة كبيرة بالوسط الفني.. رحيل الإعلامي السوري صبحي العطري