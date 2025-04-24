موتيه يحطم مضربه بعد إصابة أدت لانسحابه من بطولة مدريد المفتوحة للتنس

تعرض الفرنسي كورنتان موتيه لصيحات استهجان بعد خروجه من الملعب بعدما حطم مضربه وانسحب في منتصف المجموعة الثانية من مباراته بالدور الأول أمام مواطنه هارولد مايوت في بطولة مدريد المفتوحة للتنس.

وبعد تأخره بنتيجة 6-3 و3-2 أمس الأربعاء حطم موتيه مضربه غضبا بعد خسارته نقطة.

وتوجه إلى مقعده ليحصل على مضرب آخر، لكن بعدما بدا وكأنه دخل في جدال مع الجماهير الساخرة، ذهب للحكم ليعلن انسحابه.

وقال اللاعب (26 عاما) لاحقا في منشور على منصة إكس إنه كان يعاني من إصابة في الظهر طوال المباراة.

وأضاف “ذهبت لإجراء فحص بالرنين المغناطيسي مباشرة بعد المباراة وما زلت أنتظر النتيجة. كنت أرغب في المحاولة اليوم (أمس)، لكنني لم أكن أعلم أن الأمر سيكون بهذا السوء”.

وتابع “لم يسمح ظهري لي بفعل الكثير. آمل في العودة قريبا إلى الملعب. أتمنى كل التوفيق لمنافسي في بقية البطولة”.