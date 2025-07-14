مودريتش ينضم إلى ميلان بعقد لمدة عام واحد

أعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين إتمام صفقة ضم قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش، الذي غادر ريال مدريد بعد 13 عاما قضاها ضمن صفوفه، وذلك لمدة عام واحد مع خيار التمديد حتى يونيو حزيران 2027.

وكان مدرب ميلان الجديد ماسيميليانو أليجري أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري ضم لاعب الوسط البالغ من العمر 39 عاما.

وقال ميلان في بيان إن مودريتش سيرتدي القميص رقم 14.

وأعلن مودريتش، الذي يُعد واحدا من أبرز لاعبي الوسط على الإطلاق، في مايو أيار أنه سيرحل عن ريال مدريد بنهاية كأس العالم للأندية، التي اختُتمت أمس الأحد.

وخاض مودريتش 597 مباراة مع ريال وأحرز معه 28 لقبا منها أربعة ألقاب في دوري الدرجة الأولى الإسباني وستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وخاض مودريتش مباراته الأخيرة مع ريال يوم الأربعاء الماضي، إذ شارك من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني خلال الخسارة 4-صفر أمام باريس سان جيرمان بقبل نهائي كأس العالم للأندية.

وقال ألونسو مدرب ريال، والذي لعب إلى جوار مودريتش في الفريق سابقا، للصحفيين عقب مباراة الأربعاء “إنها نهاية مريرة… هو من أساطير كرة القدم العالمية ونادي ريال مدريد. سيبقى في قلوبنا للأبد بسبب الكثير من الأشياء الرائعة التي قدمها أكثر من مجرد 25 دقيقة لعبها الليلة”.

ويشكل مودريتش أعظم لاعب في تاريخ منتخب كرواتيا على الإطلاق، وقد خاض 188 مباراة دولية سجل خلالها 28 هدفا.

ويعزز انضمام مودريتش خط وسط ميلان الذي يضم أيضا يوسف فوفانا ويونس موسى وروبن لوفتوس تشيك، مع انضمام سامويلي ريتشي من تورينو في وقت سابق من هذا الشهر.

ويبدأ ميلان، الذي فشل في التأهل للمشاركة الأوروبية بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بالدوري الإيطالي، مشواره في الموسم الجديد من الدوري أمام كريمونيزي الصاعد حديثا للدرجة الأولى في 23 أغسطس آب.