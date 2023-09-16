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صدمة للأندية السعودية .. "مخططات لإحضار مودريتش"

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 16 - سبتمبر - 2023 12:46 مساءً
لوكا مودريتش

لوكا مودريتش

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كشفت رئيسة مجلس إدارة نادي دينامو زغرب الكرواتي، فلاتكا بيراس، عن رغبتها الشديدة في إعادة لوكا مودريتش للنادي قبل اعتزاله.

مودريتش كان على وشك الرحيل عن ريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث حاول الأهلي السعودي جلبه إلى دوري روشن، ولكن النجم المخضرم قرر البقاء لمدة موسم إضافي.

فلاتكا قالت في مقابلة مع موقع “Index.hr” الكرواتي: “هو الآن في العام الأخير من عقده، بالطبع سأتصل به في الشتاء حول صفقة محتملة، فكيف لا يرغب نادينا في عودة لوكا مودريتش من جديد؟”.

وأضافت: “لا أستطيع أن أقول إنني على اتصال دائم به، لكني أعرف أفرادًا من عائلته، سيكون من المنطقي بالنسبة له العودة إلى دينامو زغرب قبل نهاية مسيرته،سنفعل كل ما بوسعنا لإحضاره إلى هنا”.

يذكر أن مودريتش البالغ من العمر 38 سنة رحل عن دينامو في عام 2008 منتقلًا لصفوف توتنهام، قبل الرحيل إلى ريال مدريد في 2012 مقابل 35 مليون يورو ليصبح من أهم أساطير النادي الإسباني على مدار تاريخه.

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