موراي يفكر في خوض منافسات الزوجي في ويمبلدون مع شقيقه

قال نجم التنس البريطاني المخضرم آندي موراي الفائز بثلاثة ألقاب كبرى إنه يفكر في خوض منافسات زوجي الرجال في بطولة ويمبلدون الشهر المقبل إلى جانب شقيقه جيمي.

وتوج موراي (37 عاما) وهو اسكتلندي بلقب فردي الرجال في ويمبلدون مرتين بينما توج شقيقه جيمي بلقب الزوجي المختلط في نفس البطولة مرتين.

ولعب الشقيقان موراي سويا أيضا في أولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي في 2016 كما شكلا ثنائيا قويا عند فوز بريطانيا بلقب كأس ديفيز لفرق الرجال في 2015.

وقال موراي للصحفيين بعد هزيمته مع شريكه دانييل إيفانز أمام تياجو سيبوت وايلد وسيباستيان بايز 7-6 و7-6 في الدور الأول ببطولة فرنسا المفتوحة “ربما أشارك في منافسات الزوجي في بطولة ويمبلدون. نعم. لم يتأكد هذا بنسبة 100 في المئة بعد.”

وأضاف موراي “حاليا ليس لدى شقيقي شريك في ويمبلدون. تحدثنا قليلا عن ذلك. لذا ربما يتحقق هذا. لكنه غير مؤكد بعد بنسبة 100 في المئة.

“(سنقرر) في الوقت المناسب. أعني أن جيمي ربما يعثر على شريك أيضا. سنرى ما يحدث. ربما نتخذ قرارا في غضون الأيام القليلة المقبلة.”