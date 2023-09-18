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مورينيو: لوكاكو "يحتاج إلى الشعور بالحب"

منذ 41 دقيقة
مورينيو ولوكاكو

مورينيو ولوكاكو

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أحرز روميلو لوكاكو هدفه الأول بعد انتقاله إلى روما على سبيل الإعارة أمس الأحد، بينما قال مدربه جوزيه مورينيو إن المهاجم البلجيكي يشعر بالسعادة بعدما انضم إلى زملاء جعلوه “يشعر بالحب”.

وانضم لوكاكو إلى روما على سبيل الإعارة من تشيلسي، وعاد للعمل مع مورينيو الذي تولى تدريب المهاجم البالغ عمره 30 عاما في فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد في إنجلترا.

وقضى لوكاكو الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع فريق إيطالي آخر هو إنتر ميلان.

وسحق روما منافسه إمبولي متذيل الترتيب 7-صفر أمس الأحد، وسجل لوكاكو الهدف السادس في الدقيقة 82.

وردا على سؤال حول حالة لوكاكو عندما انتقل إلى روما، قال مورينيو إنه كان “سعيدا”.

وأضاف “يحتاج روميلو إلى الشعور بالحب والرغبة في وجوده. عندما جاء إلى هنا شعر أن الفريق يحتاج إلى لاعب مثله. أعتقد أنه سعيد حقا. إنه يحب الفوز وهذا الأمر في طبيعته”.

ويشعر مورينيو أن نجاح لوكاكو في التسجيل مع روما سيمنحه دفعة.

وقال المدرب البرتغالي “هذا ليس مهما بالنسبة لي. ربما بالنسبة له فكما تعرف فإن لاعبي كرة القدم وخاصة المهاجمين يحبون التسجيل”.

وأضاف “إنه لاعب ذكي ولقد أظهر بوضوح من البداية أن أهم شيء هو نجاح روما في التسجيل وليس بالضرورة أن يكون هو صاحب الهدف”.

وتقدم روما إلى المركز 12 برصيد أربع نقاط من أربع مباريات.

وسيلعب روما ضد شريف تيراسبول من مولدوفا في الدوري الأوروبي يوم الخميس قبل مواجهة تورينو في الدوري الإيطالي يوم الأحد.

    المصدر :
  • رويترز

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