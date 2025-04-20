موسم يونايتد الكارثي يتواصل بهزيمة أخرى أمام ولفرهامبتون

استمر موسم مانشستر يونايتد الكارثي بعدما تلقى الهزيمة 15 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد إذ انتزع ولفرهامبتون واندرارز فوزا متأخرا 1-صفر في أولد ترافورد بفضل هدف مذهل من ركلة حرة نفذها بابلو سارابيا.

وكان من المتوقع دائما أن يكون هناك تراجع في الأداء بعد الإثارة التي حدثت يوم الخميس الماضي في فوز يونايتد 5-4 على أولمبيك ليون في الدوري الأوروبي لكن المشجعين كانوا يأملون في أكثر من تسديدة واحدة على المرمى خلال الشوط الأول الباهت.

وبدا أصحاب الأرض أكثر خطورة بعد نزول برونو فرنانديز كبديل في الشوط الثاني، لكنهم دفعوا ثمن الإخفاق في استغلال الفرص حين سدد البديل سارابيا ركلة حرة في الزاوية العليا قبل 13 دقيقة من النهاية.

وأهدر ميسون ماونت فرصتين ذهبيتين لتأمين نقطة لمانشستر يونايتد لكن نتيجة أخرى مخيبة للآمال على أرضه تركت فريق المدرب روبن أموريم في المركز الرابع عشر في الترتيب. ويتساوى معه ولفرهامبتون الآن في النقاط لكنه يتأخر عنه بمركز واحد.