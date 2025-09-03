الأربعاء 11 ربيع الأول 1447 ﻫ - 3 سبتمبر 2025 |
موسيالا يستهدف العودة للمباريات الرسمية مع بايرن في 2025 بعد الإصابة

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2025 3:13 مساءً
جمال موسيالا

جمال موسيالا

عبر جمال موسيالا لاعب الوسط الهجومي في بايرن ميونيخ عن ثقته في قدرته على العودة لخوض مباريات رسمية مع بطل ألمانيا هذا العام بعدما تعرض لكسر في الساق والكاحل خلال كأس العالم للأندية في يوليو تموز الماضي.

وأصيب الدولي الألماني (22 عاما)، والذي يعلق منتخب بلاده آماله عليه في كأس العالم 2026، بكسر في عظمة الشظية مع كسر وخلع في الكاحل عقب اصطدامه بحارس مرمى باريس سان جيرمان آنذاك جيانلويجي دوناروما، خلال مباراة كأس العالم للأندية في أتلانتا.

وقال موسيالا لمجلة سبورت بيلد “ساقي تتعافى بشكل جيد وفقا للخطة الموضوعة. لم أعد بحاجة إلى عكازات، لكنني لا أريد التسرع. سآخذ الوقت الكافي”.

وأضاف “لا أريد تحديد أي موعد للعودة. لكن بالنظر إلى التقدم الذي أحرزته حتى الآن، أطمح للعودة والمشاركة في المباريات مع بايرن في عام 2025”.

ولم يلق موسيالا، الذي أنهى الموسم الماضي مسجلا 21 هدفا وثماني تمريرات حاسمة في كل المسابقات ليساعد بايرن على التتويج بلقب الدوري الألماني، باللوم على الحارس الإيطالي في إصابته موضحا أن مثل هذه الأمور تحدث في كرة القدم.

وتابع “نفسيا، لم تكن الأسابيع الأولى سهلة بعد الإصابة. لكن لا جدوى من الاستمرار في الشعور بالإحباط حيال هذا الأمر”.

    المصدر :
  • رويترز

