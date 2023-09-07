موعد اختيار الدول المستضيفة لكأس أوروبا 2028 و2032

ستختار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الدول المستضيفة لكأس أوروبا 2028 و2032 في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري الخميس.

وتنحصر المنافسة على احتضان كأس اوروبا 2028 بين تركيا من جهة وملف مشترك للمملكة المتحدة وإيرلندا مع ترجيح كفة الأخير، كون الجزر البريطانية انسحبت من السباق لاستضافة كأس العالم 2030.

أما المنافسة على استضافة نسخة 2032 فستكون بين إيطاليا وتركيا، في حال لم يحالف الأخيرة الحظ في احتضان النسخة السابقة.

وسبق لإنكلترا أن استضافت البطولة القارية عام 1996 في حين أقيمت البطولة في إيطاليا عامي 1968 و1980. أما تركيا فاحتضنت مدينتها إسطنبول، نهائي دوري أبطال أوروبا في حزيران (يونيو) الماضي.

وكانت روسيا فأجات الجميع عندما أعلنت رغبتها في آذار (مارس) عام 2022 احتضان احدى النسختين بعد أيام قليلة من قيامها بغزو أوكرانيا، قبل أن يقوم “يويفا” باستبعاد أنديتها من مسابقاتها وبالتالي رفض تسلم ملف ترشيحها.

يذكر أن ألمانيا تستضيف النسخة المقبلة مكن البطولة القارية من 14 حزيران (يونيو) إلى 14 تموز (يوليو) المقبلين.