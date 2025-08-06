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مولر ينضم إلى فانكوفر وايتكابس لموسم واحد

منذ دقيقة واحدة
توماس مولر

توماس مولر

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أعلن فانكوفر وايتكابس الكندي المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم اليوم الأربعاء، التعاقد مع توماس مولر مهاجم منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق لمدة موسم واحد.

وقرر مولر، الذي سيبلغ من العمر 36 عاما الشهر المقبل، الرحيل عن بايرن في نهاية الموسم الماضي بعد 25 عاما قضاها مع بطل ألمانيا فاز خلالها بلقب الدوري 13 مرة ودوري أبطال أوروبا مرتين.

وقال مولر في بيان “أتطلع إلى الانضمام لفانكوفر لمساعدة هذا الفريق على الفوز بالبطولة. لقد سمعت أشياء رائعة عن المدينة، ولكن أولا وقبل كل شيء أنا قادم للفوز”.

شارك مولر في 131 مباراة مع منتخب ألمانيا، وسجل 45 هدفا، ولعب دورا أساسيا في فوزه بكأس العالم 2014.

    المصدر :
  • رويترز

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