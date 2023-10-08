موناكو يتصدر الدوري الفرنسي بعد فوزه في رانس

اعتلى موناكو صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد أن سجل إسماعيل جاكوبس وفولارين بالوغون ووسام بن يدر ثلاثية في الفوز 3-1 على مضيفه رانس صاحب المركز الرابع أمس السبت.

وتقدم موناكو قبل نهاية الشوط الأول مباشرة عندما سجل المدافع جاكوبس بتسديدة من مدى قريب هدفه الأول في الدوري عقب انضمامه للنادي من كولن عام 2021.

وضاعف المهاجم بالوغون النتيجة للضيوف في بداية الشوط الثاني بتسديدة رائعة من مدى قريب قبل أن يجعل وسام بن يدر النتيجة 3-صفر بضربة رأس بعد ثلاث دقائق.

وقلص رانس الفارق من ركلة جزاء عندما أطلق لاعب الوسط تيدي تيوما تسديدة هائلة في مرمى فيليب كون حارس موناكو بعد خطأ من لاعب موناكو البديل كريستيان ماتسيما ضد مارشال مونيتسي.

ويتصدر موناكو المسابقة برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات بفارق نقطة واحدة عن نيس الذي فاز 1-صفر على ميتز أمس السبت.

وسجل لاعب الوسط هشام بوداوي هدف نيس الوحيد من أول لمسة بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 14.

وظل نيس بدون هزيمة في الدوري بعد فوزه في أربع مباريات وتعادله مثلها.

وسيسعى أولمبيك ليون متذيل الترتيب لتحقيق انتصاره الأول في الدوري هذاالموسم عندما يستضيف لوريان المتواضع اليوم الأحد بعد أن يلتقي أولمبيك مرسيليا المتعثر مع لوهافر الصاعد حديثا للمسابقة.

وسيلتقي بريست صاحب المركز الثالث مع تولوز حامل لقب كأس فرنسا قبل أن يزور باريس سان جيرمان حامل اللقب ستاد رين صاحب المركز السادس.