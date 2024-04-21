"موناكو" يفوز 2-صفر على "بريست" ليتقدم للمركز الثاني بالدوري الفرنسي

فاز موناكو 2-صفر على مضيفه بريست في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ليتجاوزه نحو المركز الثاني في الترتيب ويعزز مسيرته بدون خسارة إلى سبع مباريات رغم إكمال المباراة بتسعة لاعبين.

ورفع موناكو رصيده إلى 55 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن بريست الذي لعب مباراة أكثر، بينما يتأخر ليل، الذي لعب أيضا مباراة أقل بفارق نقطة خلف بريست في المركز الرابع بعد فوزه 1-صفر على ستراسبورج.

وافتتح موناكو التسجيل في الدقيقة 40 بعد تشتيت سيئ من جوناس مارتن لتصل الكرة إلى دينيس زكريا الذي لمس الكرة ليتجاوز مارتن المندفع نحوه وسدد الكرة من على حافة منطقة الجزاء نحو الزاوية العليا.

وضاعف الضيوف تقدمهم بعد ثلاث دقائق من نهاية الاستراحة بعد تمريرة كريبان دياتا العرضية من الناحية اليسرى على القائم القريب ليضع تاكومي مينامينو الكرة في الشباك.

وتعرض إلياس بن صغير وويلفريد سينجو للطرد في الوقت بدل الضائع لكن الوقت كان متأخرا ولم يستفد بريست من الفرصة وتعرض للهزيمة الثانية على التوالي.

وسجل الأردني موسى التعمري هدفا في الدقيقة 86 ليقود مونبلييه للفوز 2-1 على مضيفه ستاد رانس، ليبتعد فريقه أكثر عن منطقة الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز 12 متفوقا بفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط.

وتغلب ليل رابع الترتيب على ستراسبورج بفضل هدف جوناتان ديفيد في الدقيقة 12، وهو هدفه السادس في ست مباريات بالدوري، ويتفوق الفريق بفارق خمس نقاط عن نيس الخامس.

بينما يتصدر باريس سان جيرمان، الذي يلعب أمام ليون في وقت لاحق من اليوم، الترتيب برصيد 63 نقطة.