مونبلييه يهبط لدوري الدرجة الثانية الفرنسي بعد 16 عاما في دوري الأضواء

هبط فريق مونبلييه إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي لكرة القدم بعد 16 موسما متتاليا في دوري الدرجة الأولى عقب تعادل موناكو 1-1 مع لوهافر اليوم السبت.

وتم حسم مصير مونبلييه قبل مباراته ضد ستاد رانس غدا الأحد حيث ظل الفريق في قاع الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة فقط من 30 مباراة.

ومع تبقي 12 نقطة فقط متاحة لديه من مبارياته الأربع المتبقية، فقد خسر فرصة تجنب الهبوط حيث يتأخر عن لوهافر صاحب المركز السادس عشر، وهو المركز الذي يخوض جولة فاصلة لحسم الهبوط، بفارق 13 نقطة.

ووفقا لما ذكره النادي على مواقع التواصل الاجتماعي “بعد 16 موسما متتاليا في دوري الدرجة الأولى، سيشارك مونبلييه في دوري الدرجة الثانية الفرنسي الموسم المقبل. نود أن نشكر جماهيرنا الوفية على دعمها خلال هذا الموسم الصعب للغاية”.

ورغم حصوله على نقطة ثمينة أمام موناكو، لا يزال لوهافر متقدما بنقطة واحدة فقط على سانت إيتيين قبل الأخير.

وفشلت مقامرة مونبلييه اليائسة في نهاية الموسم بالتعاقد مع المدرب محدود الخبرة زومانا كمارا في وقت سابق من الشهر الجاري في إحداث التحول المطلوب بدفعهم إلى خوض الجولة الفاصلة لتجنب الهبوط.

وخسر المدرب البالغ من العمر 46 عاما، والذي تولى أول منصب تدريبي له على رأس الإدارة الفنية بعد أن عمل مساعدا لكل من لوران بلان وأوناي إيمري وتوماس توخيل في باريس سان جيرمان، مباراتين منذ توليه المسؤولية بما في ذلك الهزيمة 5-1 أمام مرسيليا الأسبوع الماضي.