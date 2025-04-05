مونوز يقود كريستال بالاس بتسعة لاعبين للفوز 2-1 على برايتون

سجل دانييل مونوز جناح كريستال بالاس هدف الفوز في الشوط الثاني ليقود فريقه للتغلب 2-1 على برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت بينما طُرد إيدي نكيتياه ومارك جيهي من بالاس ويان بول فان هيكه لاعب برايتون أيضا قرب النهاية.

هز مهاجم كريستال بالاس جان فيليب ماتيتا الشباك بعد مرور دقيقتين فقط بعدما تلقى تمريرة من إبريتشي إيزي لكن برايتون عادل النتيجة بهدف داني ويلبيك من مسافة قريبة في الدقيقة 31.

وأحرز الجناح الكولومبي مونوز هدف الفوز بعد مرور عشر دقائق من الشوط الثاني متوجا هجمة مرتدة رائعة من إيزي بتسديدة غيرت اتجاهها وسكنت الشباك قبل أن تتحول المباراة إلى موجة من البطاقات الحمراء في الدقائق الأخيرة.

وتعرض نكيتياه وجيهي للطرد بعد حصولهما على البطاقة الصفراء الثانية وانضم إليهما مدافع برايتون فان هيكه الذي حصل على البطاقة الصفراء الثانية في الوقت بدل الضائع لينجح بالاس في النجاة ويتقدم إلى المركز 11 في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة بفارق أربع نقاط خلف برايتون صاحب المركز الثامن.