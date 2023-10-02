ميدفيديف يبلغ قبل نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس

فاز دانييل ميدفيديف المصنف الثاني على أوجو أومبير 6-4 و3-6 و6-1 وتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة الصين المفتوحة للتنس، حيث سيواجه ألكسندر زفيريف في خامس مواجهة بينهما هذا الموسم.

وقدم ميدفيديف مستويات قوية على الملاعب الصلبة هذا العام وأحرز ألقاب البطولات في روتردام والدوحة ودبي وميامي، ورغم أن اللاعب الروسي والمصنف الثالث عالميا لم يكن في قمة مستواه، فقد نجح في اجتياز منافسه أومبير وحقق فوزه 41 على هذه الأرضية في 2023.

وقال ميدفيديف “أنا سعيد أني نجحت في رفع مستواي في اللحظات المهمة، باستثناء شوط واحد في المجموعة الثانية”.

وأضاف “من الجيد أني نجحت في هذه المباراة الصعبة أن أقدم لحظات من ثبات المستوى، وهو ما كان كافيا للفوز”.

وتابع “أنا سعيد بالتأهل إلى قبل النهائي. عندما حضرت إلى البطولة كان هدفي الوصول إلى أبعد مدى ممكن. أنا سعيد أني سأبقى هنا وسألعب غدا”.

ويتعافى زفيريف، الذي أحرز لقب بطولة تشنغدو في الصين، للوصول إلى أفضل مستوياته بعد إصابة خطيرة في الكاحل العام الماضي، وحقق فوزه السابع على التوالي بالتفوق 6-1 و6-7 و6-3 على نيكولاس ييري.

وكان اللاعب الألماني المصنف العاشر قد خسر ثلاث مرات أمام ميدفيديف هذا العام، لكنه انتصر في آخر مواجهة بينهما في سينسناتي.

وقال زفيريف “يبدو أنه يجب أن نواجعه بعضنا في كل بطولة هذا العام. هذه المرة الخامسة التي نلعب فيها معا. في كل مرة نلعب فيها يكون الصراع حاضرا”.

وفي باقي مباريات دور الثمانية، سيلعب كارلوس ألكاراز المصنف الأول ضد كاسبر رود، ويواجه جريجور ديميتروف منافسه يانيك سينر.