ميدفيديف يحقق الفوز في نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس

حقق دانييل ميدفيديف المصنف الثاني فوزا أسهل من المتوقع 6-4 و6-3 بالدور قبل النهائي على منافسه المألوف ألكسندر زفيريف اليوم الثلاثاء ليحجز مكانه في نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس حيث سيواجه كارلوس ألكاراز أو يانيك سينر.

وقال ميدفيديف بعد المباراة “إنها بطولة قوية ومن الرائع أن أبلغ النهائي أمام أحد اللاعبين الرائعين سينر أو ألكاراز”.

وكانت هذه المواجهة الخامسة‭ ‬التي تجمع بين هذا الثنائي في الموسم الجاري.

وعلى الرغم من أن الروسي ميدفيديف المصنف الثالث عالميا فاز بثلاث من المواجهات الأربع السابقة فإن زفيريف فاز في آخر مواجهة بينهما في سينسناتي.

وفاز زفيريف بلقب تشنغدو الأسبوع الماضي، لكن سلسلة انتصارات اللاعب الألماني في سبع مباريات متتالية انتهت.

وأضاف ميدفيديف “أنا سعيد جدا بالمستوى الذي قدمته. تم إغلاق السقف وهو ما أثر على طريقة اللعب حيث أصبحت الكرة أسرع كثيرا.

“أملك أنا وزفيريف ضربات إرسال قوية ولذلك لم أحصل على الكثير من الفرص لكني سددت إرسالي بشكل أفضل”.

وسينتظر ميدفيديف الآن الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الثانية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بين المصنف الأول ألكاراز وسينر.