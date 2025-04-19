ميسي: تنافس الأرجنتين مع المكسيك لا وجود له

نفى ليونيل ميسي قائد الأرجنتين بطلة كأس العالم لكرة القدم 2022 فكرة المنافسة المحتدمة بين منتخب بلاده والمكسيك، قائلا إن التوتر المزعوم بين الفريقين غير موجود على الإطلاق.

وأظهر مقطع فيديو لواقعة داخل غرفة ملابس منتخب الأرجنتين خلال الاحتفال بالفوز على المكسيك في دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر، ميسي وهو يدفع قميص قائد المكسيك أندريس جواردادو بقدمه، مما أثار عاصفة إعلامية.

وقال ميسي في مقابلة مع برنامج سيمبليمنتي فوتبول “لقد وضعوا أنفسهم في موقف تنافسي معنا لا وجود له في الواقع.

“لا توجد مقارنة بين الأرجنتين والمكسيك ولا أعلم من أين أتت هذه المقارنة”.

وأكد ميسي أن علاقته بالمكسيك تظل إيجابية.

وقال “لقد شعرت دائما بحب الشعب المكسيكي لي، ولم أسيء أبدا إلى أي شخص”.

وتذكر اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات هدفه الحاسم ضد المكسيك في قطر، ووصفه بأنه كان بمثابة راحة هائلة أنعشت مسيرة منتخب بلاده في يوم سيطرت فيه جماهير المكسيك على المدرجات.

وأضاف ميسي، الذي سجل أربعة أهداف في مرمى المكسيك منذ عام 2006 ولم يخسر أمامها في ست مباريات، “الهدف الذي استمتعت به أكثر في قطر كان هدفي في المكسيك. ليس بسبب الجماهير، بل على العكس تماما. لقد كان مصدر ارتياح كبير ومنحنا فرصة استعادة مستوانا خلال مسيرتنا نحو الفوز باللقب”.