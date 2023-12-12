ميسي ورونالدو وجهًا لوجه في الرياض!

أعلن “إنتر ميامي” المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم أمس الإثنين، بقيادة ليونيل ميسي، أنّه سيخوض مباراتين في السعودية مطلع العام المقبل، بينهما واحدة ضد منافس النجم الأرجنتيني المألوف كريستيانو رونالدو قائد النصر.

وتُعد بطولة كأس موسم الرياض، والتي تضم ثلاثة أندية، جزءًا من الجولة الدولية الأولى للفريق الأميركي والتي ستتضمن أيضًا زيارة السلفادور وهونغ كونغ.

وسيلتقي إنتر ميامي مع الهلال متصدر الدوري السعودي على ملعب المملكة أرينا في الرياض في 29 يناير/ كانون الثاني المقبل، قبل مواجهة النصر على نفس الملعب في الأول من فبراير/ شباط.

وقال خابير أسينسي، مدير إدارة الاستثمار في إنتر ميامي في بيان صحافي: “هذه فرصة كبيرة أخرى لإنشاء علاقات دائمة مع المشجعين المتحمسين. نحن متحمسون للتواصل مع مشجعين جدد في السعودية، ونأمل أيضًا أن يتابع الناس في جميع أنحاء العالم مباراتين رائعتين”.

هذا وحصد ميسي مع رونالدو، اللذان واجها بعضهما البعض أكثر من 30 مرة في مسيرتهما، 13 جائزة للكرة الذهبية حيث يتصدر المهاجم الأرجنتيني هذا السباق بثمانية مقابل خمسة لرونالدو.

وتلقى ميسي عرضًا للعب في الدوري السعودي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، لكنه اختار الانتقال إلى ميامي، حيث قاد الفريق للقب كأس الدوري الأميركي-المكسيكي وتسبب في ارتفاع أسعار التذاكر.