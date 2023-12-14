الخميس 1 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 14 ديسمبر 2023 |
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ميسي ومبابي وهالاند في القائمة النهائية لجائزة الفيفا لأفضل لاعب

منذ ساعة واحدة
جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم

جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم

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اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس ليونيل ميسي وكيليان مبابي وإرلينج هالاند ضمن قائمته النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وساعد النرويجي هالاند مانشستر سيتي على الفوز بثلاثة ألقاب كبرى وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.

وحصل ميسي على الجائزة في 2022 بعد أن قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم. وبعد هذا النجاح، انتزع لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان إلى جانب مبابي قبل أن ينتقل إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وتضم القائمة المختصرة لأفضل لاعبة اثنتين من بطلات كأس العالم 2023 أيتانا بونماتي وجيني إيرموسو من إسبانيا إلى جانب ليندا كايسيدو التي تمثل كولومبيا.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في 15 يناير\كانون الثاني في لندن.

    المصدر :
  • رويترز

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