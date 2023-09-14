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ميسي ومبابي وهالاند يتنافسون على جائزة الأفضل من الفيفا

منذ ساعة واحدة
جائزة الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)

جائزة الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)

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يتنافس ليونيل ميسي وكيليان مبابي وإرلينج هالاند على جائزة الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد ظهورهم في القائمة المختصرة بينما تأتي أيتانا بونماتي بين المرشحات بعدما فازت بالكرة الذهبية المقدمة لأفضل لاعبة في كأس العالم للسيدات.

وجاء نصف المرشحين العشرة في فئة الرجال من مانشستر سيتي المتوج بثلاثية من الألقاب لموسم 2022-2023 بينما رُشح بيب جوارديولا مدرب الفريق لجائزة أفضل مدرب للرجال.

وظهرت أربع لاعبات من إسبانيا بعد الفوز بكأس العالم للسيدات بين 16 مرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعبة بالإضافة لأربع لاعبات من إنجلترا وصيفة بطلة العالم.

وترشحت المدربة الهولندية سارينا فيخمان لجائزة أفضل مدربة.

وفاز ميسي، المتوج بكأس العالم مع الأرجنتين، بجائزة الأفضل للرجال العام الماضي بينما فازت الإسبانية أليكسيا بوتياس بجائزة الأفضل في السيدات.

واُختير المرشحون للقائمة المختصرة من قبل لجنة خبراء لكرة القدم ضمت الثنائي المعتزل اللاعبة ميا هام والمهاجم ديدييه دروجبا.

ويبدأ التصويت على الجوائز المقدمة للسنة الثامنة الخميس على موقع الفيفا على الإنترنت وينتهي منتصف أكتوبر\تشرين الأول.

ويحق التصويت لمدربي المنتخبات الوطنية وقادتها والصحفيين والجماهير.

    المصدر :
  • رويترز

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