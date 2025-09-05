ميسي يتألق في فوز الأرجنتين على فنزويلا في آخر ظهور على أرضه

أحرز ليونيل ميسي ثنائية ليقود الأرجنتين للفوز 3-صفر على فنزويلا اليوم الجمعة، في آخر مباراة يخوضها اللاعب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات في تصفيات كأس العالم لكرة القدم على أرضه.

ولم يحدد ميسي (38 عاما) موعد اعتزاله، لكنه قال إن المباراة ضد فنزويلا ستكون آخر مباراة له في تصفيات كأس العالم على أرضه.

وهيمنت الأرجنتين بطلة كأس العالم التي تأهلت بالفعل إلى بطولة العام المقبل في أمريكا الشمالية، على اللقاء منذ صفارة البداية، وصنعت فرصا عن طريق نيكولاس تاليافيكو وفرانكو ماستانتونو لكن حارس مرمى فنزويلا رافائيل رومو تصدى لها.

وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 39، بعدما استلم قائد المنتخب الأرجنتيني تمريرة من خوليان ألفاريز في هجمة مرتدة سريعة وسددها في الزاوية العليا اليمنى لمرمى رومو.

وأكملت الأرجنتين ضغطها الشرس في الشوط الثاني، وظل ميسي محور هجومها، لكن صاحب الأرض انتظر حتى الدقيقة 76 لتسجيل الهدف الثاني، بعدما أرسل نيكو جونزاليس تمريرة من الجهة اليسرى ليضعها لاوتارو مارتينيز بضربة رأس قوية في الشباك.

وبعد أربع دقائق، اختتم ميسي تألقه في المباراة بإحراز الهدف الثالث بعد تمريرة من تياجو ألمادا.

وتتصدر الأرجنتين ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية برصيد 38 نقطة، وتحل ضيفة على الإكوادور يوم الثلاثاء المقبل في آخر مبارياتها في المجموعة.