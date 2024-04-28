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ميسي يحطم الرقم القياسي في الدوري الأميركي لكرة القدم

منذ 18 دقيقة
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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حطم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الرقم القياسي في الدوري الأميركي لكرة القدم، بعدما سحق فريقه إنتر ميامي خصمه نيو إنغلاند (4-1)، وفقا لما ذكرته صحيفة “ماركا”، السبت.

وذكرت الصحيفة أن ميسي قدم أداء رائعا خلال المباراة التي أقيمت على ملعب جيليت في بوسطن، حيث لم يظهر إنتر ميامي أي رحمة ضد نيو إنغلاند.

ومنح، توماس شانكلالاي، فريق نيو إنغلاند التقدم بعد 40 ثانية من المباراة، قبل ثنائية ليونيل ميسي في الدقيقتين 32 و67، وهدف آخر لبنجامين كريماشي في الدقيقة 83، وهدف للويس سواريز في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة يعزز فريق إنتر ميامي مكانته في صدارة المنطقة الشرقية برصيد 21 نقطة، وكأفضل فريق في الدوري الأميركي بأكمله.

وخلال الأسبوع الماضي، سجل النجم الأرجنتيني هدفين من ثلاثية إنتر ميامي في مرمى ضيفه ناشفيل (3-1) على ملعب “تشايس ستاديوم” في فلوريدا، ما سمح لفريقه بالاحتفاظ بصدارة المنطقة الشرقية من الدوري الأميركي لكرة القدم.

ورفع ميسي (36 عاما)، الفائز بمونديال قطر 2022، رصيده إلى 9 أهداف في 9 مباريات خاضها منذ بداية الموسم الحالي، في حين حافظ إنتر ميامي على صدارة الترتيب.

ويذكر أن ميسي متوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات.

    المصدر :
  • الحرة

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