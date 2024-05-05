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"ميسي" يحقق رقما قياسيا جديدا في مهرجان الأهداف مع إنتر ميامي

منذ ساعة واحدة
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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ليلة قياسية أخرى عاشها ليونيل ميسي ورفاقه في إنتر ميامي الأميركي، إذ أحرز “البرغوث” هدفا وصنع 5 ليقود فريقه إلى سحق نيويورك ريد بولز 6-2 مساء السبت.

ويواصل الأسطورة الأرجنتينية، الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات كأفضل لاعب في العالم، تسجيل أرقام قياسية في دوري المحترفين الأميركي.

ميسي، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة لشهر أبريل، سجل وصنع أهدافا في 6 مباريات متتالية بالدوري.

وأحرز زميله لويس سواريز 3 أهداف، بينما سجل ماتياس روخاس هدفين، ليحرز إنتر ميامي نصف دستة أهداف بعد تلقي شباكه هدفا في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

ويمتلك ميسي وسواريز الآن 10 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري، مما يساعد على إبقاء إنتر ميامي في صدارة المجموعة الشرقية.

وأدى الفوز إلى استمرار سلسلة ميامي الخالية من الهزائم إلى 6 مباريات.

    المصدر :
  • رويترز

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