ميسي يشكك في مشاركته في كأس العالم 2026

أثار ليونيل ميسي الشكوك حول مشاركته في كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد ثنائية سجلها في فوز الأرجنتين 3-صفر على فنزويلا في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للنهائيات.

ورغم هدفيه في مرمى فنزويلا وتأهل الأرجنتين المبكر، كان قائد المنتخب الوطني البالغ من العمر 38 عاما حذرا بشأن مشاركته المحتملة العام المقبل بعد تأثره بالإصابات وغيابه عن عدة مباريات مع فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم.

وقال ميسي للصحفيين في استاد مونومنتال بعد مباراة الخميس “في الماضي، قلت ذلك. من المنطقي أن يكون من غير المرجح مشاركتي في كأس العالم في سن 39 عاما.

“ستقام بعد تسعة أشهر، وهي فترة قريبة، لكنها فترة طويلة أيضا”.

وأضاف “أنا أحب هذا، وأحب اللعب ولا أريد أن ينتهي هذا الأمر أبدا، ولكن اللحظة قادمة لا محالة، وأنا أدرك ذلك، وسوف يحدث ذلك عندما يحين وقته”.

وقرر ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني أن يحصل ميسي على راحة وعدم السفر مع المنتخب الوطني إلى المباراة الأخيرة في التصفيات ضد الإكوادور في جواياكيل يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف ميسي، ردا على سؤال حول لياقته البدنية “عندما أشعر أنني بحالة جيدة، أستمتع بوقتي. وإذا لم أكن على ما يرام، أعاني كثيرا، وأفضل عدم اللعب، لذا سنرى”.