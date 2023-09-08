هدف ميسي يمنح الأرجنتين الفوز على الإكوادور

هز ليونيل ميسي الشباك في الشوط الثاني ليمنح الأرجنتين بطلة العالم الفوز 1-صفر على ضيفتها الإكوادور في مستهل تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 الليلة الماضية.

واستحوذت الأرجنتين على الكرة لكنها واجهت مشكلة أمام دفاع ضيفتها.

وواصل القائد ميسي مستواه الرائع بعد تألقه مع إنتر ميامي، وسدد ركلة حرة في الشباك في الدقيقة 77.

وتعادلت باراجواي بدون أهداف مع بيرو، فيما فازت كولومبيا 1-صفر على ضيفتها فنزويلا.

وتُستكمل بقية مواجهات الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية مساء الجمعة عندما تلعب أوروجواي ضد تشيلي، فيما تستضيف البرازيل ضيفتها بوليفيا.