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بيتزا ميسي تثير جنون جماهير إنتر ميامي!

منذ 36 دقيقة
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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الأنظار تتجه بشكل مستمر حول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حتى ولو كان الأمر مجرد تناول وجبة بيتزا في أحد المطاعم.

ميسي عاد إلى الولايات المتحدة مرة أخرى بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وسط تساؤلات حول موقفه من المشاركة في مواجهة إنتر ميامي القادمة أمام أتلانتا يونايتد بالدوري الأمريكي.

صاحب الـ36 سنة نشر قصة عبر حسابه على موقع “إنستجرام” وهو يتناول بيتزا مظهرها غريب من مطعم “Banchero Miami” ليلفت أنظار المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

البعض قال عنها “أسوأ بيتزا شاهدتها في حياتي”، والبعض آخر لفت نظره الإضافات المستخدمة على سطح البيتزا والتي تظهر حرص ميسي على تناول الأطعمة الصحية للحفاظ على لياقته البدنية.

وكانت العلامة الأبرز هي تفسير العديد من المشجعين أن تناول ميسي البيتزا في هذا التوقيت يعني غيابه عن مباراة فريقه أمام أتلانتا في الساعات الأولى من صباح غدًا الأحد.

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