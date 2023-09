بيتزا ميسي تثير جنون جماهير إنتر ميامي!

الأنظار تتجه بشكل مستمر حول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حتى ولو كان الأمر مجرد تناول وجبة بيتزا في أحد المطاعم.

ميسي عاد إلى الولايات المتحدة مرة أخرى بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وسط تساؤلات حول موقفه من المشاركة في مواجهة إنتر ميامي القادمة أمام أتلانتا يونايتد بالدوري الأمريكي.

صاحب الـ36 سنة نشر قصة عبر حسابه على موقع “إنستجرام” وهو يتناول بيتزا مظهرها غريب من مطعم “Banchero Miami” ليلفت أنظار المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

البعض قال عنها “أسوأ بيتزا شاهدتها في حياتي”، والبعض آخر لفت نظره الإضافات المستخدمة على سطح البيتزا والتي تظهر حرص ميسي على تناول الأطعمة الصحية للحفاظ على لياقته البدنية.

Lionel Messi posts a video of him getting Pizza from a restaurant in Miami

Pretty much confirms he will NOT be playing for Miami in Atlanta tomorrow pic.twitter.com/Vr9GocjLTf

— MLS Buzz (@MLS_Buzz) September 16, 2023