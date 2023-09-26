الثلاثاء 11 ربيع الأول 1445 ﻫ - 26 سبتمبر 2023 |
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الخليفي يرد على اتهامات ميسي.. "نشرنا فيديو ولكن"

منذ 41 دقيقة
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي (رويترز)

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رد رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، على تصريحات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي اتهم بها فريقه السابق “بعدم التقدير” بعد إنجازه بتحقيق بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده الأرجنتين.

هجوم ميسي

وقبل أيام، هاجم ميسي فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، وعبر عن استيائه من عدم “تكريم” الفريق له بعد إحراز بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده الأرجنتين، في 2022.

وقال ميسي: “كنت اللاعب الأرجنتيني الوحيد، بين التشكيلة المكونة من 26 لاعبا في منتخب بلادي، الذي لم يحصل على تكريم من ناديه بعد إحراز كأس العالم”.

رد الخليفي

رد الخليفي على تصريحات ميسي الأحد، في بيان نشر عبر وسائل الإعلام الفرنسية، وقال: “هناك الكثير من الأقاويل الصادرة من الخارج. لكن الحقيقة هي أن الجميع شاهد الفيديو بعد أن عاد ليونيل من المونديال”.

وأضاف: “لقد هنأنا ميسي في التدريبات علنا، وهذا ما ظهر في الفيديو، وكذلك هنأناه شخصيا خلف الكواليس، وكانت التهنئة باحترام وهدوء لأننا ناد فرنسي”.

وتابع الخليفي : “لم نقم باحتفال في الملعب أمام الجماهير، احتراما لجنسية النادي الذي يلعب له، وهو ناد فرنسي يمثل فرنسا، واحتراما لزملائه الفرنسيين في الفريق، الذين خسروا النهائي”.

وختم: “يذكر أن ليونيل قاد الأرجنتين لهزيمة فرنسا في نهائي مونديال 2022، في ديسمبر الماضي”.

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