مفاجأة من العيار الثقيل حول إمكانية عودة ميسي إلى برشلونة

فجر تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، مفاجأة من العيار الثقيل حول إمكانية عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لصفوف ناديه السابق برشلونة.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإنه “إذا فشل إنتر ميامي في التأهل، قد يتم السماح لميسي بالانضمام إلى برشلونة على سبيل الإعارة في كانون الثاني/ يناير المقبل”.

وأضافت الصحيفة: “هناك أمثلة سابقة على أندية الدوري الأميركي قامت بهذا الأمر في الماضي، مثل انتقال ديفيد بيكهام إلى نادي إيه سي ميلان وعودة تييري هنري إلى آرسنال”.

وغاب ميسي عن “المشاركة مع إنتر ميامي مؤخرًا بداعي الإصابة، مما أدى لتدهور نتائج الفريق، وأصبحت مشاركته في مرحلة “البلاي أوف” محل شك”.

وكان مالك إنتر ميامي، خورخي ماس قد صرح في الأيام الأخيرة بأنه “سيسمح لميسي بأن يودع جماهير برشلونة، على الرغم من أن ذلك يبدو أنه قد يحدث في وقت أقرب مما كان متوقعا”.