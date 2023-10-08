ميلان يتصدر الدوري بفضل هدف متأخر من بوليسيك

سجل كريستيان بوليسيك هدفا متأخرا ليمنح ميلان الفوز 1-صفر في جنوة الصاعد حديثا ليتصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس السبت، حيث وقف المهاجم أوليفييه جيرو في مرمى الضيوف بعد طرد زميله الحارس مايك ماينان في الوقت المحتسب بدل الضائع ثم حارس جنوة.

وهز الدولي الأميركي بوليسيك الشباك في الدقيقة 87 بتسديدة قوية بالقرب من علامة الجزاء بعد تمريرة رائعة من يونس موسى ليمنح ميلان التقدم.

لكن الثلاث نقاط كانت معلقة بخيط رفيع، حيث دخلت المباراة منعطفا مختلفا عقب طرد الحارس ماينان بعد عرقلته لكاليب إكوبان في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقف جيرو مكانه في المرمى.

ومن حسن حظ المهاجم الفرنسي، ارتطمت تسديدة ألبرت جودموندسون من ركلة حرة بالعارضة من عند حافة منطقة الجزاء وأنقذ بعدها جيرو مرماه ببراعة من محاولة لجورج بوشكاش قبل صفارة النهاية.

وقال ستيفانو بيولي مدرب ميلان لمنصة داوزن “أود أن أعتقد أن ما فعله جيرو هو جزء من عقليتنا. أراد بوليسيك حراسة المرمى وربما فعل ذلك بالفعل لكني أبلغته أنه كان قصيرا للغاية.

“لقد كنا محظوظين في الحلقات القليلة الأخيرة لكن هذا جزء من عقلية المجموعة التي تريد أن تقدم أقصى ما لديها وهذا يجعلني سعيدا”.

وتصدر ميلان، الذي حقق انتصاره السابع في ثماني مباريات، الدوري بفارق نقطتين بعدما فرط منافسه وجاره إنتر ميلان في تقدمه بهدفين ليتعادل 2-2 مع ضيفه بولونيا أمس السبت.

ويعاني ميلان من الإصابات وأجرى بيولي ستة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي تغلبت على لاتسيو 2-صفر الأسبوع الماضي، حيث انضم لاعب الوسط روبن لوفتس-تشيك ورادي كرونيتش والجزائري إسماعيل بن ناصر لقائمة المصابين.

وكان جنوة، الذي فاز الشهر الماضي 4-1 على روما وفرض التعادل 2-2 على نابولي حامل اللقب، ندا لضيفه في الشوط الأول قبل أن يدفع بيولي برافائيل لياو وبوليسيك بعد الاستراحة من أجل هز الشباك.

وتصدى جوسيب مارتينيز حارس جنوة ببراعة لضربة رأس من لياو ارتطمت بالأرض ثم تحولت إلى ركلة ركنية في الدقيقة 65.

وتلقى مارتينيز أيضا بطاقة حمراء في الدقائق الأخيرة بعد طرد ماينان عقب حصول الحارس الإسباني على الإنذار الثاني.

وسيكون ميلان بدون ماينان والمدافع تيو هرنانديز، الذي حصل على الانذار الخامس، عندما يستضيف يوفنتوس في الدوري بعد فترة التوقف الدولية.