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ميلان يسحق أودينزي 4-صفر ويعود لطريق الانتصارات بالدوري الإيطالي

منذ 43 دقيقة
من مباراة إنتر ميلان وأودينيزي

من مباراة إنتر ميلان وأودينيزي

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حقق ميلان فوزا مستحقا 4-صفر على مضيفه أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، محققا أول فوز لمدرب الفريق سيرجيو كونسيساو منذ ما يقرب من شهر.

وسجل رافائيل لياو وستراينيا بافلوفيتش هدفين سريعين قبل نهاية الشوط الأول، وأضاف تيو هرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 74 قبل أن يختتم تيجاني ريندرز الرباعية من مسافة قريبة في وقت لاحق.

وفقد ميلان حارس مرماه مايك مينيان في وقت مبكر من الشوط الثاني بعد اصطدام قوي بالرأس مع مدافعه أليكس خيمينيز، ما أدى إلى خروج الفرنسي من الملعب على محفة.

ويحتل ميلان المركز التاسع في الترتيب برصيد 51 نقطة من 32 مباراة، بفارق ست نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع الذي سيحل ضيفا على أتلانتا، صاحب المركز الثالث، بعد غد الأحد.

ويحتل أودينيزي المركز 11 برصيد 40 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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