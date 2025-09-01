ميلان يضم لاعب الوسط رابيو من مرسيليا

قال ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إنه ضم لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو من أولمبيك مرسيليا، وذلك بعد أسبوعين من إدراج اللاعب على قائمة الانتقالات إثر شجار في غرفة الملابس مع أحد زملائه بالفريق.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما وقع عقدا لمدة ثلاثة أعوام مع ميلان وأن النادي الإيطالي دفع عشرة ملايين جنيه إسترليني (11.71 مليون دولار) لمرسيليا.

ووضع مرسيليا رابيو والجناح الإنجليزي جوناثان رو على قائمة الانتقالات بداعي “تصرف غير مقبول” بعد خسارة الفريق على ملعب ستاد رين بالدوري الفرنسي، وانضم رو إلى بولونيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقد يتنافس اللاعبان أمام بعضهما البعض في ظهورهما الأول مع فريقيهما الجديدين، إذ يستضيف ميلان فريق بولونيا في 14 سبتمبر أيلول الجاري لدى استئناف منافسات الدوري الإيطالي بعد فترة التوقف الدولي.

وبالانتقال إلى ميلان، سيلعب رابيو مجددا تحت قيادة المدرب ماسيميليانو أليجري الذي لعب تحت قيادته في يوفنتوس طوال ثلاثة مواسم قبل أن ينتقل في العام الماضي إلى مرسيليا الذي احتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي خلف باريس سان جيرمان الذي شهد بداية المسيرة الاحترافية لرابيو.

واستُدعي رابيو ضمن تشكيلة ديدييه ديشان لمنتخب فرنسا لتصفيات كأس العالم، وقد خاض 53 مباراة مع المنتخب.

وجاءت آخر أهداف رابيو بقميص المنتخب عندما سجل ثنائية في الفوز 3-1 على إيطاليا بملعب سان سيرو في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.